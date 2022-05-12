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Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü

Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü

Çanta üretimi yapılan imalathanede çalışan çırağın elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar da patronunun vücuduna isabet etti. Genç patron, hayatını kaybetti.