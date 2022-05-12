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    Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü

    Çanta üretimi yapılan imalathanede çalışan çırağın elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar da patronunun vücuduna isabet etti. Genç patron, hayatını kaybetti.
    • 12.05.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 09:42
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    Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü

    Ankara’nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Hisar Parkı Caddesi'ndeki çanta üretimi yapılan imalathanede çırak olarak çalışan M.M. (16), saat 22.30'da sıralarında iş yerindeki pompalı tüfeği incelemeye başladı.

    Bu sırada tüfek ateş aldı.

    Patronunu vurdu

    Saçmalar patron Ziya İpek’in vücuduna isabet etti.

    M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü #1

    Ölüm haberi yasa boğdu

    Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olayı duyunca iş yerine gelen İpek'in ailesi, ölüm haber alarak gözyaşlarına boğuldu.

    Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü #2

    Kısa sürede yakalandı

    DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü #3

    Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü #4


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