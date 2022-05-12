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- Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü
Ankara’da çırak yanlışlıkla patronunu öldürdü
- 12.05.2022 - 08:56
- Güncelleme : 12.05.2022 - 09:42
Ankara’nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Hisar Parkı Caddesi'ndeki çanta üretimi yapılan imalathanede çırak olarak çalışan M.M. (16), saat 22.30'da sıralarında iş yerindeki pompalı tüfeği incelemeye başladı.
Bu sırada tüfek ateş aldı.
Patronunu vurdu
Saçmalar patron Ziya İpek’in vücuduna isabet etti.
M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ölüm haberi yasa boğdu
Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayı duyunca iş yerine gelen İpek'in ailesi, ölüm haber alarak gözyaşlarına boğuldu.
Kısa sürede yakalandı
DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.