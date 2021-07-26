Ankara'da emekli asker kanser hastası eşini kravatla boğarak öldürdü

70 yaşındaki emekli asker, karaciğer kanseri hastası eşini kravatla boğduktan sonra tabanca ile yaşamına son verdi. Evde çocuklara bırakılmış not bulundu.

Sabaha karşı 2 çocuk sahibi olan Yıldırım çiftinin yalnız oturduğu Ankara’nın Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'ndeki evinde

Ankara’nın Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yaşayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım (70), bir süredir karaciğer kanseri hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan eşinin odasına girdi.

Mehmet Yıldırım, eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğduktan sonra oğlunu telefonla aradı.

“HER ŞEYİ BEN YAPTIM”

Yıldırım, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedikten sonra tabancasını alıp, başına dayayarak ateşledi.

Silah sesini duyan komşuları polis ve 112 Acil Servise haber verdi.

EMEKLİ ASKER DE ÖLDÜ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamiyet Yıldırım'ın öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Yıldırım da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARINA NOT BIRAKTI

Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı.

Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yıldırım çiftinin evli olan iki çocuğunun dün akşam eşleriyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiği belirtildi.