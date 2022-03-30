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    Ankara'da fan ve led sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

    Etimesgut ilçesinde evde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönündeki ihbarla adrese giden ekipler, özel sistemle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişiyi tutukladı.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:12
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    Ankara'da fan ve led sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dairede uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi polis ekiplerine ulaştı.

    Harekete geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oğuzlar Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi.

    FAN VE LED SİSTEMİYLE UYUŞTURUCU YETİŞTİRDİ

    Evde yapılan arama sonucu F.A.'nın, fan ve led ışık sistemiyle kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi.

    Ankara da fan ve led sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı #1

    152 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU

    Ayrıca aramada 152 kök Hint keneviri, satışa hazır 35 gram kurutulmuş esrar ile paketlemede kullanılan çok sayıda naylon poşet, hassas terazi, uyuşturucu kıyma aleti ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

    ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A., çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

    Ankara da fan ve led sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı #2

    Ankara da fan ve led sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı #3


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