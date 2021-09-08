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    Ankara'da geri manevra yaptı, 20 metreden yuvarlanıp öldü

    Oturduğu apartmanın otoparkında geri manevra yaptığı otomobili ile 20 metreden yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti. Talihsiz sürücünün yanındaki arkadaşı ise kazadan yaralı kurtuldu.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 15:15
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    Ankara'da geri manevra yaptı, 20 metreden yuvarlanıp öldü

    Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Gezi Sokak'ta oturduğu apartmanın otoparkına giden sürücü Yusuf K., otomobiline bindi.

    Sürücü bu sırada geri manevra yaptı ve otomobili ile yamaçtan yuvarlandı.

    OTOMOBİLDE SIKIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

    20 metre takla atarak yuvarlanan otomobil, kayalıklarda durdu. Sürücü Yusuf K. ile yanındaki O.Ş. araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ankara da geri manevra yaptı, 20 metreden yuvarlanıp öldü #1

    YARALININ DURUMU İYİ

    Yaralı O.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Otomobil bulunduğu yerden vinçle alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Ankara da geri manevra yaptı, 20 metreden yuvarlanıp öldü #3

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