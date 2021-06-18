Ankara'da göçük: 18 yaşındaki işçi can verdi

Bir dükkan inşaatında meydana gelen göçükte 18 yaşındaki işçi hayatını kaybederken, babası yaralandı. İnşaatın hemen yıkılmasına karar verildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesi Şadi Engin Caddesi üzerindeki bir dükkan inşaatında beton mikseri beton dökümü yaptığı sırada göçük yaşandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aynı inşaatta çalışan baba ve oğuldan baba hafif yaralı olarak kurtarılırken, 18 yaşındaki Özgür Aydaş ise çok sayıda demirin altında kalarak hayatını kaybetti.

İNŞAATIN TAMAMEN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ

Cansız bedenine ulaşılan genç, cenaze aracıyla Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın yaşandığı inşaatın ise tamamen yıkılmasına karar verildi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, olay sırasında inşaatta bulunan 2 işçinin baba oğul olduğunu belirterek, inşaatın kontrollü bir şekilde yıkılacağını aktardı.