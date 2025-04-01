Ankara'da 3 ayrı noktada narkotik operasyonu

AA

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden sürüyor...

Bu kapsamda, özellikle yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüphelileri yakalamak için havaalanı, sınır bölgeler ve gümrük kapılarında denetimler artırılıyor.

Son olarak Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, birçok noktada narkotik operasyonu gerçekleştirdi.

3 NOKTADA OPERASYON

Bu çalışmaların ardından yapılan operasyonlar sonucu, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 107 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'nda 61 kilogram ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 14 kilogram esrara el konuldu.

182 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Böylelikle Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç operasyonda toplam 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.