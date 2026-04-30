Kütahya'da devrilen ATV’in altında kalan kadın hayatını kaybetti

Hisarcık ilçesinde arazi tipi motosikletin (ATV) devrilmesi sonucu yaşanan kazada, aracın altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde acı kaza...
Köyde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Havva Koç, arazide bulunan ağılındaki hayvanlarına bakmak üzere ATV ile yola çıktı.
Koç’un kullandığı araç, arazi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada devrilen aracın altında kalan Havva Koç ağır şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Koç’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)