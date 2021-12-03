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    Ankara'da güvenlik amiri silahla oynarken personeli vurdu

    Haymana ilçesindeki vergi dairesi güvenlik amiri, silahını incelerken odada bulunan personeli başından vurdu. Kazara olduğu öne sürülen olayda personelin hayatı durumu risk altında.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 14:41
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    Ankara'da güvenlik amiri silahla oynarken personeli vurdu

    Ankara'nın Haymana ilçesindeki vergi dairesinde, ihmalin bedeli ağır ödendi.

    İsminin H. olduğu öğrenilen güvenlik amiri, silahını incelediği sırada odada bulunan personel İ.H.O.'yu vurdu.

    BAŞINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI

    Bir anlık dalgınlıkla yaşanan olayda, personel başından vurularak ağır yaralandı.

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan adamın, hayati durumunun risk altında olduğu bildirildi.

    AMİR GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan Güvenlik amiri H. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıltı.

    Ankara da güvenlik amiri silahla oynarken personeli vurdu #1

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