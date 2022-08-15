Ankara'da kadın cinayeti: Ölmeden önce polisi 4 kez aradı

Keçiören ilçesinde öfkelendiği karısını 32 yerinden bıçaklayarak öldüren katil tutuklandı. Hayatını kaybeden genç kadının, öldürülmeden önce 4 kez polis ekiplerini aradığı öğrenildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki kadın, cinayete kurban gitti.

8 Ocak günü yaşanan olayda, olaydan 3 gün önce işten ayrılan 39 yaşındaki Recep Koyuncu, evine döndüğünde eşi Funda Koyuncu ile tartışmaya başladı.

İkili arasında giderek alevlenen tartışma sonucunda, Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

32 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi

Genç kadın 32 yerinden bıçak darbesi alarak hayatını kaybederken, polise teslim olan katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Katil için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Koyuncu hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Polisi aradığını duyunca öldürdü

Recep Koyuncu, iddianamede yer alan ifadesinde; kendisinin izinli olduğu günlerde çocuğunu annesine götürmek istediğini ama eşinin okula gitmesi için ısrar etmesi üzerine tartıştıklarını söyledi.

Tartışma sonrası kendini kaybettiğini belirten Koyuncu, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldığını, geldiğinde ise Funda'nın odaya giderek, kapıyı kilitlediğini ve polisi aradığını duyduğunu, bunun üzerine de öldürdüğünü söyledi.

"Eşim beni öldürecek yardım edin"

İddianamede, Funda Koyuncu'nun polisi 4 defa aradığı ve 'Eşim beni öldürecek, yardım edin' diye ihbarda bulunduğu belirtildi.

Ancak Funda Koyuncu'nun bu sırada bıçaklandığı ve Recep Koyuncu'nun da polis eve geldikten sonra teslim olduğu kaydedildi.

2020 yılında uzaklaştırma kararı alınmıştı

İddianamede ayrıca çiftin 2020 yılında da kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve Funda Koyuncu'nun eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı yer aldı.