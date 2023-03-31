Ankara'da kızına cinsel içerikli mesajlar atan şahsı yol ortasında vurdu Ankara'da bir baba, kızına mesaj atarak taciz eden şahsı, aracıyla takip edip yol ortasında pompalı tüfekle vurduğu anlar kameralara yansıdı.

İHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Sinan K., kızına cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız eden 25 yaşındaki Sedat S.’yi aracıyla takibe aldı.

Kırmızı ışıkta aracından inen Sinan K., elindeki pompalı tüfekle önündeki otomobilde bulunan Sedat S.’ye iki el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polise teslim oldu

Karnından ve bacağından vurulan Sedat S.’nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı durumun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Sinan K.’nin ise olayın ardından polis ekiplerine teslim olduğu aktarıldı.

Sinan K.’nin emniyetteki ifadesinde, Sedat S.’nin kızına sarkıntılık içerikli mesajlar attığı için saldırıyı düzenlediğini söyledi.