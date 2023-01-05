Ankara'da madde bağımlısı taksi durağına saldırdı

Çankaya ilçesinde taksi durağına zarar veren 20 yaşındaki S.Ü., taksi şoförleri tarafından tekme tokat dövülüp, polise teslim edildi.

Ankara'da Çankaya'daki Yücetepe taksi durağında madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.Ü., öğle saatlerinde şoförler dışarıda olduğu sırada taksi durağına girip, eşyalara zarar verdi.

Taksi şoförleri S.Ü.'yü duraktan çıkarıp, tekme tokat darbetti.

O anlar cep telefonuyla kayda alınırken S.Ü., çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp merkeze götürüldü.

"Arkadaşlar elimden aldı"

Taksi şoförü Nihat Boğazlıoğlu, S.Ü.'nün önce kendilerine saldırdığını belirterek, "İçeride arkadaşlara küfrediyordu. Dışarı çıkar çıkmaz bana saldırdı. Ben de gururuma yediremedim. Girdim o arada elimden gözlüğü kaptı, kafama vurdu. Ondan sonra arkadaşlar elimden aldı." dedi.

"25 bin liraya yakın masrafımız var"

DHA'nın haberine göre, taksi sahibi Ramiz Temel de durakta büyük büyük zarar oluştuğunu belirterek, "Önce durağın içine gelip oturmuş, sonra her şeyi kırmış. Daha sonra arkadaşımızın kafasını yarmış. 25 bin liraya yakın masrafımız var." dedi.