MİT'ten PKK operasyonları: 19 terörist yakalandı, 16 terörist öldürüldü Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde ve yurt içinde Nisan ayında düzenlediği operasyonlarda 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi.

AA & Ensonhaber

Nisan ayında Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü üyelerine karşı operasyonlarına devam etti.

MİT koordinasyonundaki sınır ötesi ve yurt içi operasyonlarda 19 terörist yakalandı ve 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayn El Arab bölgesinde 2 terör operasyonu

5 Nisan'da terör örgütü PKK/YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'a operasyon düzenlendi. Terörist Atalay, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde etkisiz hale getirildi. Aynı gün Ayn El Arab'daki bir başka operasyonda da PKK/YPG'nin sözde sorumlularından terörist İpek Demir yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Avrupa'daki teröristler de MİT'in takibinde

Terör örgütlerinin Avrupa'daki sözde sorumluları da MİT'in yakın takibinde.

Teşkilat, terör örgütü DHKP-C'nin sözde sorumlularından Fehmi Oral Meşe'nin İsviçre'den İstanbul'a geleceğini tespit etti.

18 Nisan'da bulunduğu uçak İstanbul Havalimanı'na indiğinde MİT koordinasyonundaki operasyonla, Emniyet güçlerince yakalandı. 2 gün sonra terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz da İstanbul'a geldiğinde, havalimanında kıskıvrak yakalandı.

24 Nisan'da MİT'in hedefinde PKK/KCK'nın bir başka sözde Almanya sorumlusu vardı. Terörist faaliyetlerin odağındaki Saim Çakmak yakın takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı, terörist Çakmak İstanbul'da yakalandı.

5 ilde örgüt üyelerine operasyon

30 Nisan'da MİT koordinasyonunda, 5 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 13 terör örgütü üyesi yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin operasyonları ile gücü kırılan DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri de MİT'in takibi altında.

Teşkilat'ın sağladığı istihbarat desteği ile DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu, Ziyad El Hacci ve Musa Muhammed El Habib'e Barış Pınarı Harekat bölgesinde operasyon düzenlendi. Teröristler Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.

Hakurk bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Nisan ayının son haftasında ise Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde ardı ardına operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda aralarında sözde elebaşıların da olduğu ve eylem hazırlığında bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi.