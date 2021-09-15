Hayvanseverler tarafından mahalleye bırakılan kedi ve köpek mamalarına, su kaplarına tekme atarak döken kişinin, karşı komşu olduğu iddia edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi'nde yaşayan hayvanseverler, kedi ile köpekler için kaplara mama ve su bırakmaya başladı.

Mahalleli, belirli bir zaman sonra bırakılan mamaların ve suyun sürekli döküldüğünü fark etti.

Durumundan şüphelenen hayvansever üniversite öğrencisi Bilge Sümeyye Demir, çöp kenarına bıraktığı mamayı ve suyu gözlemlemeye başladı.

KOMŞULARINI UYARDILAR

Köpek ve kedilerin mamayı yediği esnada tekme ile döken kişinin, karşı komşusu Melih Ö. olduğunu fark etti. Olayı görüntüleyen hayvansever Demir ve annesi Deniz Sezer ile birlikte komşusunu uyardı.

Uyarılara rağmen halen davranışlarına devam ettiği görüldü. Bu duruma sinirlenen hayvansever Bilge Sümeyye Demir, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.





SU KAPLARINI TEKMELEDİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Melih Ö.'nün önce mama ve su kaplarını tekmeleyerek döktüğü, ardından kendi yanında getirdiği su ile temizlediği kaydedildi.

Ankara'da mahallelinin hayvanlara bıraktığı mamalar tekmelendi VİDEO







"KIŞIN KEDİLERİN ÜZERİNE SOĞUK SU DÖKÜYOR"

Mahallede düzenli olarak kedilere baktıklarını belirten üniversite öğrencisi Bilge Sümeyye Demir, “Karşı komşumuz emek verdiğimiz, düzenli olarak baktığımız kedilerin mamalarını su kaplarını atıyor. Emek veriyoruz ben öğrenciyim. Harçlığımdan artırarak kedi maması alıyorum. Hepsi çöpe gidiyor. Karşı komşum hepsini atıyor. Bu durumdan şikayetçiyiz. Daha önce benzer durumlar yaşanıyor. İki senedir yaşanıyor, kışın soğuk suları alıp kedilerin üzerine atıyor böyle 3 tane kedimiz kaybettik. Ve donarak öldüler." dedi.





"BUNDAN SONRA HAYVANLARIMIZA BAŞKA YERDE BAKACAĞIZ"

Komşusunu uyardıklarını ve durumu anlamadığını belirten Demir, “Kedileri sevmiyormuş, belediyeler bakmıyormuş, kedilerin yaşaması normal değilmiş burada. Bundan sonra hayvanlarımıza başka yerde bakacağız. Çünkü yapabileceğimiz bir şey yok. Normalde oraya alıştılar keşke burada bakabilsek. Ama izin vermiyor kendisi.” diye konuştu.