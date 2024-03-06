İHA
Ankara'da panik dolu anlar yaşandı.
Pursaklar ilçesinde 18 yaşından küçük 2 çocuk, iki aile arasındaki husumet nedeniyle minibüs içerisindeki 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı.
Vatandaşlar panik oldu
Minibüs içinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini uyguladı.
İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Saldırganlar yakalandı
Minibüse silahlı saldırıyı gerçekleştiren çocuklar ise suç aleti silahlarla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ekipler yaşanan saldırıya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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