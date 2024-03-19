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Ankara'da otomobilde tehlikeli yolculuk: O anları sosyal medyada paylaştı

Ankara'da otomobilde tehlikeli yolculuk: O anları sosyal medyada paylaştı Gece saatlerinde seyir halinde olan otomobilin kaputundan tutunarak seyahat eden kişi, tehlikeli yolculuğu sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.