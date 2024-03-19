DHA
Trafik magandaları trafikte sık sık tehlikeli anlarla gündeme geliyor.
Hem kendi canlarını hem diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan magandalar, cezalara rağmen bitmiyor.
Aracın kaputuna çıktı
Bunun bir örneği de Ankara'da yaşandı.
Gece saatlerinde Keçiören'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, hareket halindeki otomobilin kaputundan tutunarak seyahat etti.
O anları paylaştı
Bu tehlikeli yolculuğunu da kayıt altına aldı.
Trafiğe açık caddede yaşanan anları sosyal medyada paylaştı. Söz konusu video büyük tepki çekti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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