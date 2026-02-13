Abone ol: Google News

Ankara'da oyuncak tabancayla vatandaşı korkutan şüpheliler yakalandı

Çankaya ilçesinde, sokaktaki insanları oyuncak tabancayla korkutan ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan motosikletli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 13:14
  • Ankara'da, Çankaya ilçesinde oyuncak tabancayla insanları korkutan dört kişi gözaltına alındı.
  • Bu kişiler hakkında, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
  • Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yurt genelinde sosyal medya paylaşımı üzerinden yapılan suçlar, emniyet güçlerince açığa çıkarılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara Emniyeti, siber suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

OYUNCAK TABANCAYLA VATANDAŞLARI KORKUTTULAR

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 motosikletteki 4 şahıs, ellerindeki oyuncak tabancalarla sokakta gezip, insanlara bağırdı.

O anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri; G.G., B.İ., B.A. ve E.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

