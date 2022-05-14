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    Ankara’da, paraları alay ederek sayan dolandırıcılar kamerada

    450 kişiyi dolandıran İleriler adlı suç örgütünün üyelerinden Cem İ. İle Durmuş Ö.’nün, dolandırdıkları paraları alaycı bir şekilde saydığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
    • 14.05.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 11:40
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    Ankara’da, paraları alay ederek sayan dolandırıcılar kamerada

    Ankara’da, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, İleriler isimli suç örgütü çökertildi.

    13 paravan şirket üzerinden tefecilik yapan ve kilometresi oynanmış 211 aracı satarak 450 kişiyi dolandıran çeteye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

    İHA’nın haberine göre; örgüt üyelerinden Cem İ., bir yandan dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları saydı, diğer yandan ise alaycı tavırlar sergiledi.

    Parmağını ıslatmak için diğer dolandırıcının dilini kullandı

    Cem İ., paraları sayarken parmağını ıslatmak için diğer bir örgüt üyesi Durmuş Ö.’nün dilini kullandı.

    Öte yandan, dolandırıcıların başka bir kişiyi daha dolandırma hazırlığında olduğu telefon görüşmesine ait sesler de dikkat çekti.

    Ankara’da, paraları alay ederek sayan dolandırıcılar kamerada

    Ankara’da, paraları alay ederek sayan dolandırıcılar kamerada #1


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