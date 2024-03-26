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Ankara'da sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı

Ankara'da sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı Muayene olmak için sedyede beklediği sırada düşürülen hasta, 5 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından kurtarılamadı. Olayla ilgili iki hasta bakıcı ve hemşire hakkında soruşturma açıldı.