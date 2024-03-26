Ankara'da yaşanan olay şaşkına çevirdi.
Yenimahalle ilçesinde bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., muayeneye götürüldü.
Bu sırada yaşanan ihmalkarlık nedeniyle sedyeden düştü.
Hayatını kaybetti
Düştüğü anda kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçirdiği belirtilen Muharrem D., yoğun bakıma alındı.
Ancak 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sedyenin ayarlarıyla oynadılar
Yapılan incelemede, hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.'nin sedye ayarlarıyla oynadığı öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.
Görüntüler de dosyaya girdi
Muharrem D.'nin sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.
Görüntülerde, hasta bakıcıların sedyenin ayarlarıyla oynadığı esnada, üzerinde hasta bulunan sedyenin aniden düştüğü, muayene için sıra bekleyenler ve sağlık görevlilerinin telaşla hastayı yerden kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış