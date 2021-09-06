Ankara’da, tarlada obruk oluştu

İki gün önce Seydi Karakaya’ya ait tarlada meydana gelen obruk, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yetkililer, obruğun genişleyebileceğini ve başka bölgelerde de oluşabileceğini ifade etti.

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında, 2 gün önce henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle obruk oluştu.

Tarla sahibi Seydi Karakaya ve yöre halkı, obruğun her geçen gün genişlemeye devam ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından obruk üzerine incelemeler yapıldı.

Yetkililerin, obruğun büyümeye devam edebileceğini ve farklı noktalarda da obruk oluşabileceğini belirttikleri, bu noktada bölge halkını uyardıkları öğrenildi.

“KONYA BÖLGESİNDE BAŞLAMIŞTI BİZİM BURADA DA BAŞLADI”

Hacıosmanoğlu Mahalle Muhtarı Bayram Ören Hacıosmanoğlu, bölge halkının tedirgin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Obruk 2 gün önce oluştu. Tarla sahibi Seydi Sarıkaya bize haber verdi. Olay yerini inceledik, İlçe Tarım Müdürlüğünü arayarak bilgi verdim. Bilgi doğrultusunda geldiler baktılar. Obruğun daha genişleyeceğini, başka yerlerde de olabileceğini söylediler. Bu tür olaylar Konya bölgesinde başlamıştı bizim burada da başladı. İnşallah ileride böyle bir şeyle karşılaşmayız. Bu arazinin ne derece kullanılıp kullanılmayacağını bilemiyoruz şu an.





“HERKES KORKMAYA BAŞLADI”

Bize verecekleri bilgiye göre tarla sahiplerine söyleyeceğiz, onlar da ona göre tedbir alacaklar. Burada başlayınca herkes korkmaya başladı. Acaba daha ilerler mi diye korkuyorlar. Yetkililer de daha başka bölgelerde olacağını söylüyorlar. Yetkililer hafta sonundan sonra inceleyerek bilgi vereceklerini söylediler.”

“KUYU ÇALIŞMASI DA YAPMADIK HİÇ”

Tarla sahibi Seydi Sarıkaya ise şu sözleri kaydetti:

“Sabah suladık tarlayı, akşam geri geldik çukur oluşmuş. Sonra muhtarı aradık. Muhtar sağ olsun İlçe Tarıma bildirmiş. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri su yüzünden oluşmuş diyor. Su ile alakası yok bunun. Su çekme yapınca arazilerde böyle durumlar olduğunu söylediler. Ama bunun suyla alakası yok. Burada kuyu çalışması da yapmadık hiç. Buraya gelsin baksınlar bir sıkıntı yoksa biz burayı doldurup sürmeye devam edeceğiz. Buranın altından mağara geçiyormuş. Mağara çökünce burası da çökme yapmış.”