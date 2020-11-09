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- Ankara'da traktör altında kalan çift hayatını kaybetti
Ankara'da traktör altında kalan çift hayatını kaybetti
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazanın ardından hayatını kaybeden çiftin cenazesi en yakın hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 09.11.2020 - 07:23
Ankara’nın Beypazarı ilçesi Hamzalar Mahallesi'nde Nurettin Çiftçi (73) yönetimindeki 06 BDT 08 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada Nurettin Çiftçi ve eşi Hatice Çiftçi (64) traktör altında kaldı.
ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı.