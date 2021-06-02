Ankara'daki töre cinayetinde 4 sanığa beraat

2012 yılında ailesinin rızası dışında başka bir erkekle yaşadığı için töre cinayetine kurban giden genç kadının tutuksuz yargılanan babası, ağabeyi ve kuzenleri beraat etti.

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Taburlar köyünde, 2013 yılında hayvanlarını otlatan çoban, toprağa gömülü kadın cesedi buldu.

8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan kadının cenazesi, kimliği belirlenemeyince kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Cinayetten 7 yıl sonra 'vicdan azabına dayanamıyorum' diyerek ortaya çıkan 'Elma' kod adlı gizli tanık, karakola gitti ve ifade verdi.

Gizli tanık, "Halime Akça, 2012 yılında aile meclisinin verdiği karar doğrultusunda ağabeyleri Abdulşükür ve Abdulmelik ile halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça tarafından bıçaklanarak öldürüldü." dedi.

SURİYE'YE GEÇİP DEAŞ'A KATILDI

Bunun üzerine, Halime Akça'nın babası Abdulrezzak, ağabeyi Abdülmelik ve halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça gözaltına alındı.

Cinayetten sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ağabey Abdulşükür Akça'nın, Hatay'dan Ankara'ya motosikletiyle geldiği ve evi terk ederek ailesinin rızası dışında bir erkekle yaşayan kardeşi Halime'yi ormanlık alana götürerek öldürdüğü belirlendi.

Abdulşükür Akça'nın, cinayetten 1 yıl sonra da Suriye'ye geçip DEAŞ'a katıldığı öne sürüldü.

4 SANIĞA BERAAT

Halime Akça'nın babası Abdulrezzak, ağabeyleri Abdülmelik, Abdulşükür, halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça’ya 'Yakın akrabayı töre saikiyle tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

4 tutuklu sanık, dava sürecinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Abdulrezzak Akça, Abdulmelik Akça, Kasım Akça, Burhan Akça ve avukatları hazır bulundu.

Savcı esasa ilişkin mütalaasında, Abdulşükür Akça'nın dosyasının tefrik edilerek, diğer sanıklara beraat kararı verilmesini talep etti.

AĞABEYİN DOSYASI AYRILDI

Mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarini talep etti.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, savcının mütalaası doğrultusunda, suçsuz olduklarına kanaat getirdiği 4 sanığın beraatine karar verdi.

Mahkeme, Suriye'de olduğu tespit edilen firari şüpheli Abdulşükür Akça'nın dosyasını ise ayırdı.