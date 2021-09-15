Garantili bahis kuponu adı altında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik, Antalya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da, vatandaşların sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadi ile garantili bahis kuponu adı altında dolandırıldıkları yönündeki ihbarları, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Yapılan soruşturma kapsamında Antalya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır illeri başta olmak üzere 22 farklı ilde, dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiren kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

24 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

5’i aynı suçlardan tutuklu olduğu tespit edilen toplam 56 şüpheli şahıs tespit edildi. Yakalanan 51 şahıstan 27'si gözaltına alındı.

24 şüpheli, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyon neticesinde 85 bin lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Antalya merkezli 22 ilde ‘garantili bahis kuponu’ dolandırıcılarına operasyon VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.

Ele geçirilen malzemeler, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binasında sergilendi.