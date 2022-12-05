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    Antalya'da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor

    11 gündür kayıp olan Seda Nur Uludağ (21) için son telefon sinyalinin tespit edildiği bölgede, arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.
    • 05.12.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:11
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    Antalya'da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Ekmel Mahallesi'nde oturan halası ile kalıp, ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı.

    Dersten saat 10.00 sıralarında çıkan Uludağ, bir pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Uludağ, akşam halasının evine dönmeyince Güney Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.

    25 Kasım'da arama çalışmaları başlatıldı

    Seda'nın ailesi de durumu polise bildirdi. Ekipler, 25 Kasım'da Seda Nur Uludağ'ı bulmak için çalışma başlattı.

    Koru Mahallesi sahilinde Seda'ya ait olabileceği düşünülen şemsiye bulan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Seda Nur Uludağ'ın, Koru Mahallesi'nde elinde şemsiyesi ile yürüdüğü görüntüler de ortaya çıktı.

    Seda ile pastanede buluşan kız arkadaşı da cep telefonu ile konuştuğunu, sonra moralinin bozulduğunu, ağladığı, ardından yanından ayrıldığını iddia etti. Daha sonra Seda'yı aradığını ve durumunu sorduğunu belirten arkadaşı, Uludağ'ın kendisine "Akşam duyarsın." dediğini öne sürdü.

    Dalgıçlar aradı ama bir ize rastlayamadı

    Seda Nur Uludağ'ın cep telefonundan son sinyalin kaybolduğu gün saat 16.00'da Koru Mahallesi Fener Tepesi Poyraz mevkisinden alındığının tespit edilmesinin ardından gönüllü dalgıçlar, bölgede arama-tarama çalışma başlattı.

    DHA'nın aktardığına göre 3 kilometre açık, 80 metre derinlikte 4 dalgıç, su altında arama yaptı. 5 su üstü arama kurtarma ekibi ise karadan çalışmaları sürdürdü. Polis gözetiminde yapılan çalışmalardan şu ana sonuç alınamadı.

    Antalya da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor #1

    Antalya da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor #2

    Antalya da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor #3

    Antalya da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor #4


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