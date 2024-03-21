Antalya'da 3 çocuğunun annesine acımadı: 17 bıçak darbesine "Hatırlamıyorum" dedi 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz, duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini söyledi.

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DHA

15 Ocak'ta saat 00.30 sularında Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde, korkunç bir olay meydana geldi.

Yılmaz Gündüz ile 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, Gezersoy'u yerde kanlar içerisinde buldu.

Hayatını kaybetti

Çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Gezersoy kurtarılamadı. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Yılmaz Gündüz ise hastanede tedaviye alındı. Burcu Gezersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uşak'tan Antalya'ya gelen Burcu Gezersoy'un ailesi, cenazeyi alarak toprağa verdi. Hastanede tedavisi tamamlanan Yılmaz Gündüz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçakladığını "hatırlamadığını" söyledi

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Gündüz ile taraf avukatları katıldı. Hakim karşısında savunmasını yapan Gündüz, Burcu Gezersoy'un öldüğüne ilişkin olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti.

Mahkeme başkanı, Burcu Gezersoy'u öldürdüğü yönünde verdiği savcılık ifadesini hatırlattı. Bunun üzerine suçlamaları reddeden Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor." dedi.

"Gelinim kanlar içindeydi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yılmaz Gündüz'ün annesi Leyla Gündüz, olay günü hep beraber akşam yemeği yediklerini, daha sonra oğlu ve gelininin odalarına çekildiğini anlattı. Gürültü üzerine odaya girdiklerinde oğlunun elinde bıçak gördüğünü, gelininin de kanlar içinde olduğunu söyleyen Leyla Gündüz, oğlu Yılmaz'ın elinden bıçağı almak için hamle yaptığında elinden yaralandığını söyledi.

"Torunum yetiş diye bağırdı"

Sanık Gündüz'ün babası Mehmet Gündüz ise torununun, 'Babamın elinde bıçak var, yetiş' diye bağırdığını, oğlu Yılmaz ve gelini Burcu'nun bulunduğu odaya girdiğini belirterek, “Odaya girdiğimde gelinim ve oğlum yataktaydı. Oğlumun elinde bıçak vardı. Gelinimin her yanında kan vardı. Biz odaya girince oğlum evden çıkıp gitti." diye konuştu. Mehmet Gündüz, oğlunun herhangi psikolojik rahatsızlığı bulunmadığını, gelini ile arasında da herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)