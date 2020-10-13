Antalya'da 4 kadının darbettiği kadın: Bize niye husumetleri var bilmiyoruz

Antalya'da 4 kadının darbettiği kadın: Bize niye husumetleri var bilmiyoruz

4 kadının aralarına alarak tekme tokat dövdüğü kadın, saldırganları tanımadığını ve bu kişilerle daha önce de böyle bir olay yaşadığını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 4 kadın tarafından tekme tokat dövülen 35 yaşındaki Seda K., kendisine saldıran kadınları tanımadığını söyledi.

Bu kişilerle daha önce de benzer olaylar yaşadıklarını anlatan Seda K., bu kadınların, evin yan tarafını temizleyen annesine laf atınca dışarı çıktığını, sonrasında 4 kadının kendisine ve annesine saldırdığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

Seda K., “Yoldan geçen kadınlardan biri, anneme beslediğimiz köpeklerle ilgili bir şeyler söyledi, fakat o esnada yolda köpek bile yoktu. Bu kişiler daha önce de bizimle uğraşıyordu. Bıçaklı, sözlü saldırılarının yanında tehditvari konuşuyorlardı. Annemin 'Yeter artık, yeter artık' dediğini duyunca ben de dışarı çıktım. Sonra bu kişiler bir anda 4 kişi oldular ve birbirimize girdik" dedi.

Antalya'da 4 kadının darbettiği kadın: Bize niye husumetleri var bilmiyoruz VİDEO







"TEHDİT YA DA SÖZLÜ ŞEKİLDE KIŞKIRTIYORLAR"

Kavga sırasında kolundan ısırıldığını da iddia eden Seda K., “Bana darpta bulundular. Ben de şikayetçi oldum. Hayvanlarla ilgili sorun yaşıyormuş gibi yapıp, bizimle uğraşıyorlar. Biz bunlarla uğraşmaktan yorulduk. Sürekli tehdit ya da sözlü bir şekilde kışkırtıyorlar" diye konuştu.

"KENDİLERİNİ TANIMIYORUZ"

Bu kişilerin niye kendileriyle uğraştıklarını bilmediğini ifade eden Seda K., “Biz kendilerini tanımıyoruz. Neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Kafaya taktıklarını düşünüyorum. Bizim kimseye zararımız olamaz. Burada kimseyle uğraşmıyorlar, sadece bizimle uğraşıyorlar" dedi.













