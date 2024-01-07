Antalya'da alkol aldıktan sonra denize giren adam yaşamını yitirdi Antalya Alanya'da alkol aldıktan sonra denize giren yabancı uyruklu şahıs, bir anda suda gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uzun süre sonra bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede can verdi.

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi Keykubat Plajı'nda yabancı uyruklu bir kişi alkol aldıktan sonra yasak olmasına rağmen denize girdi.

Bir süre sonra şahıs dalgaların arasında kayboldu.

Arkadaşının yardım istemesi ile olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Hastanede öldü

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan şahıs ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)