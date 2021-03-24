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    Antalya’da ATM’ye para taşıyan araçta yangın çıktı

    Alışveriş merkezindeki ATM’lere para koymaya giden para nakil aracında yangın çıktı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 13:46
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    Antalya’da ATM’ye para taşıyan araçta yangın çıktı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Mehmet Gencer’in kullandığı ATM para nakil aracının ön kısmından, Sorgun Mahallesi civarında seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

    Araç sürücüsü Mehmet Gencer ve beraberindeki güvenlik görevlisi kendilerini son anda dışarı attı.

    Antalya’da ATM’ye para taşıyan araçta yangın çıktı #1

    Yangını gören alışveriş merkezindeki vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi, yangın tüpleri ile yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekiplerin bölgeye gelmesi ile yangın tamamen söndürüldü.

    Antalya’da ATM’ye para taşıyan araçta yangın çıktı #2

    ARACIN KASASI KIRILDI

    Alevlerin söndürülmesi ile aracın arkasındaki kasa bölümü kırıldı. İçerisinde bulunan çanta ve diğer malzemeler olay yerine gönderilen başka bir araca aktarıldı.

    ELEKTRİK ANAHTARINDAN DUMANLAR ÇIKTI

    Mehmet Gencer, seyir halindeyken bir anda aracın tavan kısmında bulunan elektrik anahtarından dumanlar çıktığını, kısa süre sonra da yanmaya başladığını belirterek, aracı kenara çekip araçtan indiklerini söyledi.

    Antalya’da ATM’ye para taşıyan araçta yangın çıktı #3

    Antalya’da ATM’ye para taşıyan araçta yangın çıktı #4

    Antalya’da ATM’ye para taşıyan araçta yangın çıktı #5

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