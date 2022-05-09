Antalya'daki ehliyetsiz ve alkolsüz sürücü tutuklandı

Antalya'daki ehliyetsiz ve alkolsüz sürücü tutuklandı

Zozan Gönel'in ölümüne, arkadaşı Serdar Başak'ın da yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Görkem Sabri Şak tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Dün yaşanan kazada; Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı’nda Görkem Sabri Şak yönetimindeki otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; devrilen motosiklet, yaklaşık 100 metre sürüklenip alev aldı, Serdar Başak ve yanındaki kız arkadaşı Zozan Gönel ise yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan motosiklet çevredekiler ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya’da kaza yapan alkollü sürücü

Hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zozan Gönel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar Başak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi

Kendisi de hafif yaralanan otomobil sürücüsü Görkem Sabri Şak kaza yerinde, "Salın beni, ben katil oldum" diyerek gözyaşı döktü.

Görkem Sabri Şak, ambulanstaki müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Şak’ın yapılan kontrollerinde 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Görkem Sabri Şak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zozan Gönel'in cenazesi ise yakınları tarafından morgdan alınıp toprağa verildi. Serdar Başak'ın tedavisinin hastanede sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.





























