Antalya'da ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü 1 yaralı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarparak yan devrilen kamyonetteki infaz koruma memuru hayatını kaybederken, sürücü memur ise yaralandı.

İHA

Saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde, adliyedeki bankaya evrat imzalatmaktan dönen Ceza İnfaz Koruma Kurumu’nda görevli memurlardan Ali Yılmaz’ın kullandığı 07 FSL 46 plakalı açık kasa kamyonet, dönüş yolunda sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp önce refüjdeki kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarpıp yan devrildi.

1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 10 yıldır ceza infaz koruma memurluğunda çalıştığı öğrenilen ve araçta yolcu kısmında oturan Şahin Bayraktar'ın (39) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü memur ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Eşi sinir krizi geçirdi

Kazayı duyup olay yerine gelen Şahin Bayraktar’ın eşi sinir krizi geçirirken, diğer infaz koruma memurları da mesai arkadaşlarının ölümüyle gözyaşı döktü. Bayraktar’ın cansız bedeni, savcı talimatıyla ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)