Petrol
95.74
2.23%
Euro
18.3523
0.41%
Dolar
18.0953
0.82%
Altın
1.028
1.17%
Borsa
3004
0.80%
Bitcoin
427.323
0.66%
BTXN Coin
6.12
0.49%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Antalya'da engelli taklidi yapan dilenciler, zabıtayı tehdit etti

    Manavgat ilçesinde engelli olmadığı halde tekerlekli sandalyede oturup dilenen dilenciler, zabıta ekiplerini 'kan gölüne çeviririm burayı' diyerek tehdit etti. İkili karakola götürüldü.
    • 18.08.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da engelli taklidi yapan dilenciler, zabıtayı tehdit etti

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dilenciler, pes dedirtti.

    Elinde bastonla engelli numarası yaparak dilenen genci gören vatandaşlar, Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

    Bölgeye gelen zabıta ekipleri, ihbar yapılan şahsı Demokrasi Bulvarı girişinde yanında tekerlekli sandalyede kendisi gibi engelli numarası yaparak dilenen bir kişiyle birlikte yakaladı.

    Tekerlekli arabasını zabıtanın üzerine sürdü

    Zabıta görevlilerinin kimlik istediği şahıslar dilenmediklerini, sohbet ettiklerini iddia ederek kimlik göstermedi. Tekerlekli sandalyeyi zabıtaların üzerine süren iki kişi, çevreyolu istikametine doğru gitmeye başladı.

    Antalya da engelli taklidi yapan dilenciler, zabıtayı tehdit etti #1

    İki dilenciden küfür dolu sözler

    Zabıta ekipleri şahısları takip ederken, polisten destek istendi.

    İsimlerinin Kalender Ö. (24) ve Caner Ö. (26) olduğu belirlenen iki kardeş, zabıtaların ‘Bekleyin emniyet gelecek’ demesi üzerine küfürler ve tehditler yağdırarak yollarına devam etti.

    Antalya'da engelli taklidi yapan dilenciler, zabıtayı tehdit etti VİDEO

    "Bizimle uğraşırsanız burayı kan gölüne çeviririz"

    Yol kenarındaki marketten kesici cisim alan kardeşler, zabıtalara "Bizimle uğraşırsanız burayı kan gölüne çeviririz. Sorumlusu da siz olursunuz. İşinizden gücünüzden olursunuz" diyerek tehditler savurdu.

    Motosikletli Yunus Timleri iki kardeşi Güllük Kavşağı'nda durdurdu. Şahıslar polislere övgüler yağdırırken, zabıtalara tehdit ve hakaretlerini sürdürdü.

    Antalya da engelli taklidi yapan dilenciler, zabıtayı tehdit etti #2

    Engelli kartı sorgusunu bahanelerle atlatmaya çalıştı

    Boynundaki engelli kartı sorulan gençlerden biri ise, "Sabah yanlışlıkla babamın kartını almışım, babam da benim kartımı almış" dedi.

    Yoklama kaçağı oldukları ortaya çıktı

    Polis, yaptığı sorgulamada gençlerin yoklama kaçağı olduklarını belirledi.

    Polise ve zabıtaya küfür ve tehditlerinden dolayı emniyete götürülen iki kardeş hakkında TCK’nın 301. maddesinden ‘devletin askeri ve emniyet teşkilatına aleni aşağılama' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Ayrıca yoklama kaçağı oldukları için kardeşlere tebligat yapıldı.

    Antalya da engelli taklidi yapan dilenciler, zabıtayı tehdit etti #3

    Antalya da engelli taklidi yapan dilenciler, zabıtayı tehdit etti #4


    İlginizi Çekebilir

    Demet Akalın: Huylu huyundan vazgeçmiyor
    Magazin

    Demet Akalın: Huylu huyundan vazgeçmiyor

    Esenyurt'ta kız meselesi: Arkadaşını katletti
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta kız meselesi: Arkadaşını katletti

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir