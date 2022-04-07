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- Antalya’da eski eşine ve kocasına maket bıçağıyla saldıran şahıs tutuklandı
Antalya’da eski eşine ve kocasına maket bıçağıyla saldıran şahıs tutuklandı
- İHA
- 07.04.2022 - 16:50
- Güncelleme : 07.04.2022 - 17:00
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 4873 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında Abdurrezzak A., 11 ay önce boşandığı Meral D. (39) ile 10 günlük eşi Erden F.’ye (40) maket bıçağı ile saldırdı.
Akşam saatlerinde eski eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye gelen Abdurrezzak A.. çıkan tartışmada 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı.
Geri dönüp kapıyı içeriden kilitleyen Abdurrezzak A., elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi ve kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Erden F. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erden F. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Meral D.F. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cezaevine gönderildi
Olayın ardında suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınan Abdurrezzak A., cinayet bürosu ekiplerine teslim edildi.
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Emniyetteki sorgusunun ardından ise bugün adliyeye sevk edilen şahsın, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.