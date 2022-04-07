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Antalya’da eski eşine ve kocasına maket bıçağıyla saldıran şahıs tutuklandı

Antalya’da eski eşine ve kocasına maket bıçağıyla saldıran şahıs tutuklandı

Çocuklarını görmek için yanına gittiği eski eşi ve kocasını maket bıçağı ile yaralayan Abdurrezzak A., kasten öldürmeye suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.