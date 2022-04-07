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    Antalya’da eski eşine ve kocasına maket bıçağıyla saldıran şahıs tutuklandı

    Çocuklarını görmek için yanına gittiği eski eşi ve kocasını maket bıçağı ile yaralayan Abdurrezzak A., kasten öldürmeye suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:00
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    Antalya’da eski eşine ve kocasına maket bıçağıyla saldıran şahıs tutuklandı

    Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 4873 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında Abdurrezzak A., 11 ay önce boşandığı Meral D. (39) ile 10 günlük eşi Erden F.’ye (40) maket bıçağı ile saldırdı.

    Akşam saatlerinde eski eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye gelen Abdurrezzak A.. çıkan tartışmada 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı.

    Geri dönüp kapıyı içeriden kilitleyen Abdurrezzak A., elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi ve kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Erden F. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erden F. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Meral D.F. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Antalya’da eski eşine ve kocasına maket bıçağıyla saldıran şahıs tutuklandı #1

    Cezaevine gönderildi

    Olayın ardında suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınan Abdurrezzak A., cinayet bürosu ekiplerine teslim edildi.

    Antalya'da eski eşini ve kocasını maket bıçağıyla ağır yaraladı VİDEO ARŞİV

    Emniyetteki sorgusunun ardından ise bugün adliyeye sevk edilen şahsın, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

    Antalya’da eski eşine ve kocasına maket bıçağıyla saldıran şahıs tutuklandı #2


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