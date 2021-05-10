Antalya'da evin tavanı kadının üzerine düştü

Kanepede oturduğu sırada başından aldığı darbeler ile yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Orhan Veli Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Müzeyyen Taş (50), salonda bulunan kanepede nakış işi ile uğraşmaya başladı.

ÜZERİNE TAVAN DÜŞTÜ

Bu sırada yaşlı kadının üzerine tavan kısmının alt sıva tabakası bir anda düştü. Yaşlı kadının yardımına kocası yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Kafasına aldığı darbeler ile yaralanan kadın, kontrol amacıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

"BİR DAİREDE DAHA BÖYLE OLMUŞTU"

Olay sonrası ailenin yardımına ise komşuları koştu. Düşme sonucu etrafa yayılan moloz parçaları komşular tarafından toplandı.

Yaşanan dehşet anlarını anlatan bir komşu, “Dikiş dikerken tavan birden üstüne düşmüş. Kafasında kanaması var. Şu an durumu iyi. Aynı binada bu bir kişinin başına daha geldi.” sözlerine yer verdi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.