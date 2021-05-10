Euro
10.0453
0.18%
Dolar
8.2567
0.28%
Altın
489.73
1.02%
Borsa
1.458
1.18%
Bitcoin
481.474
0.10%
EXEN Coin
34.21
0.08%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Antalya'da evin tavanı kadının üzerine düştü

    Kanepede oturduğu sırada başından aldığı darbeler ile yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 12:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da evin tavanı kadının üzerine düştü

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Orhan Veli Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Müzeyyen Taş (50), salonda bulunan kanepede nakış işi ile uğraşmaya başladı.

    ÜZERİNE TAVAN DÜŞTÜ

    Bu sırada yaşlı kadının üzerine tavan kısmının alt sıva tabakası bir anda düştü. Yaşlı kadının yardımına kocası yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Kafasına aldığı darbeler ile yaralanan kadın, kontrol amacıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

    "BİR DAİREDE DAHA BÖYLE OLMUŞTU"

    Olay sonrası ailenin yardımına ise komşuları koştu. Düşme sonucu etrafa yayılan moloz parçaları komşular tarafından toplandı.

    Yaşanan dehşet anlarını anlatan bir komşu, “Dikiş dikerken tavan birden üstüne düşmüş. Kafasında kanaması var. Şu an durumu iyi. Aynı binada bu bir kişinin başına daha geldi.” sözlerine yer verdi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya da evin tavanı kadının üzerine düştü #1

    Antalya da evin tavanı kadının üzerine düştü #2

    Antalya da evin tavanı kadının üzerine düştü #3

    Antalya da evin tavanı kadının üzerine düştü #4

    Antalya da evin tavanı kadının üzerine düştü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir