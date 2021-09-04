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    Antalya’da genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

    28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde kaldığı odanın yatağında ölü olarak bulundu. Genç kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 13:01
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    Antalya’da genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede 28 yaşındaki Gülseda Karagülle’nin hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

    Eve giren sağlık ekipleri, Karagülle’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Gülseda Karagülle’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Antalya’da genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu #1

    15 GÜNDÜR ARKADAŞINDA KALIYORDU

    Öte yandan, 15 gündür arkadaşının evinde kaldığı öğrenilen genç kadının sosyal medya hesabından yaptığı ‘Ruhum hayatımdan yoruldu’ yazılı paylaşımı ise dikkat çekti.

    Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Antalya’da genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu #2

    Antalya’da genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu #3

    Antalya’da genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu #4

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