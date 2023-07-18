Türkiye, kavurucu sıcaklıklarla mücadele ediyor.
Yaşamı giderek zorlaştıran aşırı sıcaklar, vatandaşların da tansiyonunu çıkarıyor.
Öyle ki tartışmalar da kaçınılmaz oluyor.
Bunun bir örneği de toplu taşımalarda yaşanıyor. Aşırı kalabalıktan ve klimanın açık olmamasından şikayetçi olan yolcular, şoför ile sık sık tartışma içine giriyor.
Bir klima tartışması daha
Bu kez olayın adresi Antalya.
Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı kentte yolcular klima açmayan ya da kliması yetersiz kalan bazı özel halk otobüslerinden şikayetçi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan özel halk otobüsündeki yolcular, şoförün hararet yaptığı gerekçesiyle aracın klimasını açmadığını iddia etti.
Dolu olan otobüste hamile ve yaşlı insanların olduğunu söyleyen yolcular, şoförün aracı durdurup hareket etmemesi üzerine daha da öfkelendi.
"Burada yaşlı var, hamile insan var"
Yolculardan birisi, “Ya devam et ya da polis çağıracağım. Madem ilerlemiyorsun, araç tahsis edeceksin, buradaki herkesin ücretini ödeyeceksin. Kendi kafana göre iş yapamazsın." diyerek tepkisini dile getirdi.
Bir başka yolcu da, “Bunca insanın hakkına giriyorsun. Burada yaşlı var, hamile insan var. Ne biçim insansın.” dedi.
"Hava sıcaklığından dolayı klimalar yetersiz"
Yaşanan soruna değinen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan da suçlamaları kabul etmeyerek şöyle konuştu:
Bindiğimiz otobüslerimizin kapıları iki taraftan açıldığı zaman içeride bulunan soğuk hava dışarı çıkıyor. Bütün şoförlerimize her gün sabah klimaları açmaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Kaldı ki bizim şoförlerimiz maaşla çalışıyor. Akaryakıtla ilgili bir sorunu yok. Neden şoförlerimiz klima açmasın? Vatandaşla neden karşı karşıya gelsin? Şoförlerimizle ilgili yetki büyükşehir belediyemizde bulunuyor. Belediyemiz isterse zabıtalarla denetleyebilir. Şoförlerimiz klima bozuksa sefere çıkmak istemiyor. Biz çıkaramıyoruz. Klimanın açık olduğuna da bazen inandıramıyor. Hava sıcaklığından dolayı klimalar yetersiz kalıyor.