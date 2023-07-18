Antalya’da yolcu ile şoför arasında klima tartışması Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte toplu taşıma kullanan yolcular, klimanın yetersiz olması nedeniyle şoför ile tartıştı. Sürücü aracı durdurup devam etmeyeceğini söyleyince tartışma alevlendi.

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İHA

Türkiye, kavurucu sıcaklıklarla mücadele ediyor.

Yaşamı giderek zorlaştıran aşırı sıcaklar, vatandaşların da tansiyonunu çıkarıyor.

Öyle ki tartışmalar da kaçınılmaz oluyor.

Bunun bir örneği de toplu taşımalarda yaşanıyor. Aşırı kalabalıktan ve klimanın açık olmamasından şikayetçi olan yolcular, şoför ile sık sık tartışma içine giriyor.

Bir klima tartışması daha

Bu kez olayın adresi Antalya.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı kentte yolcular klima açmayan ya da kliması yetersiz kalan bazı özel halk otobüslerinden şikayetçi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan özel halk otobüsündeki yolcular, şoförün hararet yaptığı gerekçesiyle aracın klimasını açmadığını iddia etti.

Dolu olan otobüste hamile ve yaşlı insanların olduğunu söyleyen yolcular, şoförün aracı durdurup hareket etmemesi üzerine daha da öfkelendi.

"Burada yaşlı var, hamile insan var"

Yolculardan birisi, “Ya devam et ya da polis çağıracağım. Madem ilerlemiyorsun, araç tahsis edeceksin, buradaki herkesin ücretini ödeyeceksin. Kendi kafana göre iş yapamazsın." diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir başka yolcu da, “Bunca insanın hakkına giriyorsun. Burada yaşlı var, hamile insan var. Ne biçim insansın.” dedi.

"Hava sıcaklığından dolayı klimalar yetersiz"

Yaşanan soruna değinen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan da suçlamaları kabul etmeyerek şöyle konuştu: