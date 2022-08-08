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    Antalya'da hırsızı kan izleri yakalattı

    Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, araçtan hırsızlık olayını şüphelinin camı kırarken bıraktığı kan izlerini takip ederek çözdü.
    • 08.08.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:34
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    Antalya'da hırsızı kan izleri yakalattı

    Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Evrenseki Mahallesi’nde hırsızlık olayı meydana geldi.

    Bir işletmede gerçekleşen araçtan hırsızlık ile ilgili olarak Olay Yeri İnceleme timi ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timlerince, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma yapıldı.

    Kan izleri hırsızı yakalattı

    Yapılan araştırma sonucu; aracın camı kırıldıktan sonra şüphelinin elinin kesildiği, kan izlerinin işletme sahibi A.O.D.’nin 150 metre uzaklıktaki iş yerine kadar devam ettiği belirlendi. Kan izlerinden şüpheli M.U.'ya ulaşıldı.

    Çalınanlar tam olarak bulundu

    Çalınan çantanın içerisinde yapılan kontrolde; 19 bin 380 TL, 95 dolar, 5 pound, bin 700 euro bulundu.

    İHA'nın haberine göre; herhangi bir eksiğin olmadığı tespit edilen paralar, iş yeri sahibine teslim edildi.

    Antalya da hırsızı kan izleri yakalattı #1


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