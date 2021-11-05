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    Antalya'da hızını alamayan jet-ski, kadına çarptı

    Eşiyle birlikte yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, sürücü de polis merkezine götürüldü.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 14:12
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    Antalya'da hızını alamayan jet-ski, kadına çarptı

    Antalya’nın Konyaaltı sahilinde eşiyle birlikte sahile gelip denize giren Serap Şen Geçici’ye, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı jet-ski çarptı.

    Kaza sonrası Geçici yaralanırken, yanındaki eşi de şoka girdi.

    Geçici ve eşi, sahildeki can kurtaran ve çevredekilerin fark etmesiyle sudan çıkartıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

    Sahile gelen sağlık ekipleri, yaralandığı belirtilen Geçici’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Jet-ski sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

    "KAFASINA DARBE ALMIŞ"

    Olayı gören vatandaşlardan Ebru Özdoğan, “Jet-ski bir anda geldi ve kadına çarptı. Bir anda bağrış çağrış oldu. Kadını kurtarmaya çalıştılar. Yanında da birisi vardı, eşiydi galiba. Sanırım kafasına darbe almış.” dedi.
    Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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