İHA
Antalya'da bir garip olay yaşandı.
Alanya'da gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belli olmayan bir sürücü, kavşaktan dönüş yapıp ters yöne girdi.
Ters yöne girip orta şeritte durdu
Araçların geldiğini gören sürücü, orta şeritte beklemeye başladı.
Bu esnada diğer sürücüler hayretler içerisinde şahsı izledi.
Doğru istikametteki sürücülere sinirlendi
Ardından doğru yönde giden araç sürücülerine eliyle tepki gösteren şahsın o anları kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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