Antalya'da jandarma, yaşlı adamı dolandırılmak üzereyken kurtardı

Bölgede görevli olan jandarma ekipleri, panik halinde telefonda konuşan vatandaşı, kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların elinden son anda kurtardı.

Jandarma ekiplerinin dikkati dolandırıcılık olayını engelledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde görevde olan jandarma ekipleri, panik halinde telefonda konuşan O.K. isimli yaşlı adamı fark etti.

Şüpheli hareketleri ve panik davranışlarıyla dikkat çeken adama kimlik kontrolü yapan ekipler, tanımadığı bir numara tarafından arandığını belirledi.

Kendilerini savcı olarak tanıttılar

Bunun üzerine olayın peşini bırakmayan ekipler, arayan şahısların kendilerini savcı olarak tanıttığını ve yaşlı adamın FETÖ ile anıldığını söylediğini öğrendi.

31 bin TL para yatıracakken fark ettiler

Verecekleri IBAN numarasına 31 bin TL para yatırması gerektiğini söyleyen şahısların dolandırıcı olduğunu tespit eden ekipler, yaşlı adamı son anda dolandırıcıların elinden kurtardı.

İHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.