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    Antalya'da kayıp Seda Nur, hala bulunamadı

    Direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları bugün de sürdü.
    • 28.11.2022 - 16:17
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    Antalya'da kayıp Seda Nur, hala bulunamadı

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna devam eden 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı.

    Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu.

    25 Kasım’da arama çalışmaları başladı

    Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.

    Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi.

    Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, 25 Kasım'da arama çalışması başlattı.

    Antalya da kayıp Seda Nur, hala bulunamadı #1

    Şemsiyesi bulundu

    Ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu.

    Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.

    Antalya da kayıp Seda Nur, hala bulunamadı #2

    Ormana ve kayalık alanlara bakılıyor

    Ekipler, bugün de Koru Mahallesi sahil bölgesinde çalışmalarını sürdürdü.

    DHA’nın haberine göre AFAD, İHH, polis ekipleri, kadavra köpeği ve drone ile ormanda ve kayalık alanlarda aramalara devam etti.

    Antalya da kayıp Seda Nur, hala bulunamadı #3

    Güvenlik kamerasına yansıdı

    Seda Nur Uludağ'ın kaybolduğu gün, son olarak Koru Mahallesi bölgesinde elinde şemsiyesiyle yürürken görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde Seda Nur Uludağ'ın asfaltta bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

    Antalya'da kayıp Seda Nur , 4 gündür aranıyor VİDEO

    Arkadaşına “akşam duyarsın” dedi

    Seda Nur Uludağ'ın, pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi.

    Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da “Akşam duyarsın” dediği öne sürüldü.

    Antalya da kayıp Seda Nur, hala bulunamadı #4


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