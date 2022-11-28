Antalya'da kayıp Seda Nur, hala bulunamadı

Direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları bugün de sürdü.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna devam eden 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı.

Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu.

25 Kasım’da arama çalışmaları başladı

Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.

Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi.

Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, 25 Kasım'da arama çalışması başlattı.

Şemsiyesi bulundu

Ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu.

Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.

Ormana ve kayalık alanlara bakılıyor

Ekipler, bugün de Koru Mahallesi sahil bölgesinde çalışmalarını sürdürdü.

DHA’nın haberine göre AFAD, İHH, polis ekipleri, kadavra köpeği ve drone ile ormanda ve kayalık alanlarda aramalara devam etti.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Seda Nur Uludağ'ın kaybolduğu gün, son olarak Koru Mahallesi bölgesinde elinde şemsiyesiyle yürürken görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde Seda Nur Uludağ'ın asfaltta bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

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Arkadaşına “akşam duyarsın” dedi

Seda Nur Uludağ'ın, pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi.

Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da “Akşam duyarsın” dediği öne sürüldü.