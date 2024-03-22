Antalya'da kaza geçiren sürücü feryat etti: Önceki kazada kaburga kemikleri çıkmış Öğle saatlerinde seyir halinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen araca çarpmamak için fren yaparak devrilen motosiklet sürücüsü, acı içinde kıvrandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Antalya'da kaza yaşandı.

Seyir halindeki Rıdvan Aksu’nun kullandığı motosiklet, karşı yönden Gül Göltaş’ın kullandığı otomobile çarpmamak için fren yaptığı sırada devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaralandığını tespit etti.

Sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Acı içinde kıvrandı

Yaralı motosiklet sürücüsünün, önemli bir şeyi olmamasına rağmen acı içerisinde feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce geçirdiği kazada kaburgaları kırılmış

Motosikleti almak için gelen bir yakını, yaralı sürücünün daha önce geçirdiği bir kazada kaburgalarının kırıldığını, acısının bundan kaynaklı olabileceğini dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)