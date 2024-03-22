İHA
Antalya'da kaza yaşandı.
Seyir halindeki Rıdvan Aksu’nun kullandığı motosiklet, karşı yönden Gül Göltaş’ın kullandığı otomobile çarpmamak için fren yaptığı sırada devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaralandığını tespit etti.
Sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Acı içinde kıvrandı
Yaralı motosiklet sürücüsünün, önemli bir şeyi olmamasına rağmen acı içerisinde feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Daha önce geçirdiği kazada kaburgaları kırılmış
Motosikleti almak için gelen bir yakını, yaralı sürücünün daha önce geçirdiği bir kazada kaburgalarının kırıldığını, acısının bundan kaynaklı olabileceğini dile getirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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