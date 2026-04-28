Antalya’da kaza yapan kardeşler, ambulansa babalarının sesiyle bindirildiler

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan olay, ekipleri hem zorladı hem de renkli anlara sahne oldu. Hafif yaralanan iki küçük kardeş, elektrikli bisikletlerini bırakmak istemeyince ambulansa binmeyi reddetti; çözüm ise babalarıyla yapılan telefon görüşmesi oldu.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Merkez Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 07 AYE 599 plakalı otomobil ile 3 yaşındaki kardeşin yolcu olduğu ve 7 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki kardeş hafif şekilde yaralandı.

AMBULANSA BİNMEYİ REDDETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara müdahale etmek ve hastaneye sevk etmek istedi. Ancak 7 yaşındaki ağabey ve 3 yaşındaki kardeşi, elektrikli bisikletlerinin olay yerinde kalacağını öğrenince ambulansa binmeyi kabul etmedi.

Küçük kardeşlerin ısrarı, ekiplerin uzun süreli çabalarına rağmen devam etti.

BABALARININ SÖZÜYLE İKNA OLDULAR

Durum karşısında zorlanan sağlık ve polis ekipleri, çocukların babasına ulaşarak telefonla görüşme sağladı. Bu esnada çocukların endişesini gidermek için babalarından destek istendi.

Telefonda çocuklarına seslenen baba, “Siz hastaneye gidin, ben motosikleti alacağım.” diyerek küçükleri sakinleştirdi.

Bu konuşmanın ardından iki kardeş, ambulansa binmeyi kabul etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İkna edilen çocuklar, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken olayın, oluş şekli ve trafik güvenliği yönünden değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Serik’te yaşanan olay, çocukların yaşadığı travmatik anlarda bile küçük detaylara ne kadar önem verdiğini gözler önüne serdi.