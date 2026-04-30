Antalya'da kedilere salam doğramak için taşıdığını söylediği bıçakla cinayet işledi: Müebbet hapis

Antalya'nın Kepez ilçesinde parkta bankta alkol alan bir kişi, yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmaya başladı.

Üzerindeki bıçağı çıkaran saldırgan, kaldırımda yürüyen vatandaşlara yöneldiği sırada parkta yürüyüş yapan 58 yaşındaki Ali Haydar Özyıldırım'a da saldırdı.

BIÇAKLA SALDIRIP KAÇTI

Bir anda karşısına çıkan saldırganla kısa süreli boğuşma yaşayan Özyıldırım, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan Özyıldırım'a yardım etmeye çalışırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali Haydar Özyıldırım, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Özyıldırım, saldırıdan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Sedat Demirören olduğunu saptadı.

Kısa sürede yakalanan Demirören, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARKTAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası kaçan Demirören'in çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde elinde bıçakla yolda rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü.

Ali Haydar Özyıldırım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınlarına teslim edildi.

KORNEALARI BAĞIŞLANDI

Aile, hayatını kaybeden Özyıldırım'ın kornealarını bağışlama kararı aldı.

Cenaze, daha sonra defnedilmek üzere Çakırlar Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazenin teslim alınması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan kızı Kader Yanadur'u yakınları teselli etmeye çalıştı.

"KEDİLERE SALAM DOĞRAMAK İÇİN TAŞIDIĞIM BIÇAĞI SAVURDUM"

Tutuklu sanık Sedat Demirören'in 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık ile maktul Ali Haydar Özyıldırım'ın yakınları ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Demirören, ilk duruşmadaki savunmasında Ali Haydar Özyıldırım'ı boşandığı eşi nedeniyle simaen tanıdığını öne sürerek, olay günü eski eşiyle tartıştıktan sonra evinin alt sokağındaki parka gidip alkol aldığını söylemişti.

Demirören, parkta bulunduğu sırada boşandığı eşi nedeniyle simaen tanıdığını iddia ettiği bir kişinin geçtiğini belirterek, şunları söylemişti:

"Şahıs parkta yürürken birbirimize ters ters baktık, yanına gidince suratıma yumruk vurdu.

Belinden bir şey çıkartır düşüncesiyle kendimi savunmak amacıyla yanımda kedilere salam doğramak için taşıdığım bıçağı savurdum, öldürme kastım yoktu."

"YAŞANMASINI İSTEMEZDİM"

Karar duruşmasında savunması alınan Demirören, şöyle konuştu:

"Maktule Allah'tan rahmet diliyorum, çok üzgünüm, özür dilerim. Yaşanmasını kesinlikle istemezdim, zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bir anda gelişen olaydı, tersleşmemiz sonucu gelişen bir olaydı. Ailesinden de özür diliyorum."

SAVCI MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, sanık ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından verdiği mütalaasında sanık Sedat Demirören'in kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaaya karşı son savunması sorulan sanık Demirören, şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle ölen maktule öldürme kastım olmadı. Halkın üzerime gelmesinden dolayı kaçmak zorunda kaldım.

Tampon yapan benim, ambulans çağıran da benim. Üzerime keserle, sandalyeyle gelinmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldım. Ellerimdeki kan oradan mevcut. Pişmanım."

Mahkeme heyeti, sanık Demirören'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"KARDEŞİM MEKANINDA RAHAT UYUR"

Kararın ardından maktul Ali Haydar Özyıldırım'ın yakınları, adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özyıldırım'ın ablası Vasfiye Nayman, verilen karardan dolayı mahkeme heyetine teşekkür ederek, şu sözleri kullandı:

"Çok sevinçliyiz, inşallah kardeşim mekanında rahat uyur. Avukatların sayesinde müebbet hapis cezası aldı. Allah kimseye göstermesin, acımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın, kimsenin başına gelmesin inşallah."

"MASUM BİR KİŞİ HAYATTAN KOPARILDI"

Maktulün kuzeni Mihriban Sarı ise adaletin yerini bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu an karar açıklandı. Masum bir kişi hayattan koparıldı, onun üzüntüsünü, acısını yaşıyoruz. Adaletimize, yargı sürecine her zaman güvenimiz tamdı, bugün bunu görmüş olduk.

Bu kişi müebbet hapis ile cezalandırıldı. Acımız çok taze fakat bir nebze olsun su serpildi. Maalesef bu tarz insanların yüzünden masum kişiler hayattan koparılıyor. Adaletimize, devletimize teşekkür ediyorum.

Kimse benim başıma gelmez demesin. Çok masum, kimseye zararı olmayan kuzenimiz hayattan koparıldı. Bu yüzden kararı duyunca çok sevindik."