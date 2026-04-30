Kastamonu'daki feci kazada genç futbolcu hayatını kaybetti

Kentte kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilde bulunan 19 yaşındaki futbolcu Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada hurdaya dönen araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)