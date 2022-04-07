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    Antalya'da köpek balığını 'bir daha gelme' diyerek denize bıraktılar

    Antalya'da amatör balıkçılar, Alara Çayı'nın denize döküldüğü yerde oltayla yakaladıkları köpek balığını 'Lütfen bir daha gelme' diyerek denize bıraktı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:46
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    Antalya'da köpek balığını 'bir daha gelme' diyerek denize bıraktılar

    Antalya'da Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında sınır olan Alara Çayı'nın denize döküldüğü boğaz mevkisine olta salan amatör balıkçılar, ikinci kez köpek balığı yakaladı.

    Köpek balığını sahile çeken balıkçılar, sonra kuyruğundan tutup, denize bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    "Lütfen bir daha gelme"

    Görüntülerde, balıkçılardan birinin "Yine köpek balığı yakaladık ama bunu salacağız" dediği, diğerinin de "Bunu hemen salıyoruz arkadaşlar. Bir daha gelme, lütfen bir daha gelme" diyerek köpek balığını denize bıraktığı anlar yer aldı.

    Antalya da köpek balığını bir daha gelme diyerek denize bıraktılar #1

    Antalya da köpek balığını bir daha gelme diyerek denize bıraktılar #2

    Antalya da köpek balığını bir daha gelme diyerek denize bıraktılar #3


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