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    Antalya'da madde bağımlısı ateşe verdiği evde öldü

    Madde bağımlısı olduğu belirtilen ve birçok suçtan kaydı bulunan 40 yaşındaki zanlı, yangın çıkardığı evde dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 13:04
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    Antalya'da madde bağımlısı ateşe verdiği evde öldü

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 Sokak'ta bir süre önce eşinden ayrılan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Süleyman Kartal (40), bugün saat 04.00 sıralarında kaldığı evin ortasında ateş yakıp, uykuya daldı.

    Alevler kısa sürede bütün evi sardı.

    Alevleri gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    20 AYRI SUÇTAN KAYDI BULUNDU

    Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, evde yapılan incelemede Süleyman Kartal'ın cesedi bulundu.

    20 ayrı dosyadan suç kaydı bulunan Kartal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis, Kartal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da madde bağımlısı ateşe verdiği evde öldü #1

    Antalya da madde bağımlısı ateşe verdiği evde öldü #2

    Antalya da madde bağımlısı ateşe verdiği evde öldü #3

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