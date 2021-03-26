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Antalya'da madde bağımlısı ateşe verdiği evde öldü

Antalya'da madde bağımlısı ateşe verdiği evde öldü

Madde bağımlısı olduğu belirtilen ve birçok suçtan kaydı bulunan 40 yaşındaki zanlı, yangın çıkardığı evde dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.