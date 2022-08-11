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    Antalya'da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi

    Evinde beslediği köpekleri çiftleştirmeyen ve aç bıraktığı iddia edilen kadına, hayvanseverler tepki gösterdi. Öte yandan köpeklerden birinin öldüğü ve diğerlerinin de ölen köpeği yediği belirtildi.
    • 11.08.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 12:24
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    Antalya'da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi

    Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan E.K. isimli kadın, evinde 17 Golden Retriever cinsi köpeğe bakıyor.

    Mahalleli tarafından, bakımsız oldukları iddia edilen köpeklerin aç kaldıkları ve çiftleşme döneminde birbirlerine saldırıp öldürdüğü iddia edildi.

    Hayvanseveler, bir süre kadının evini uzaktan izledi. Ardından 50 kişilik bir grup, evin önüne giderek E.K. ile konuşmak istedi.

    Köpeklerin saldırgan halleri dikkat çekti

    Kadını evde bulamayan vatandaşlar, balkonun önünde toplandı. Sesleri duyan  yaklaşık 10 köpeğin, hırçın olduğu ve zaman zaman birbirlerine saldırdıkları görüldü.

    Öte yandan mahalleli, köpeklerin kısırlaştırılmadığını ve çiftleşmek isteyen erkeklerin birbirlerini öldürecek boyutta kavga ettiklerini öne sürdü.

    DHA'nın aktarımına göre; bunun üzerine hayvanseverler, E.K. isimli kadından şikayetçi oldu.

    Antalya da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi #1

    "17 köpek vardı biri daha dün parçalandı"

    Köpeğin diğerleri tarafından parçalandığını gördüğünü iddia eden Jale Ünsal, "Buradan geçenler bir gece köpeğin parçalanma ve ağlama sesini duymuşlar. Komşular toplanmış, hemen biz de geldik. Dişiler kısır olmadığı için üreme döneminde erkekler birbirlerine saldırıyor. Hiç dışarı çıkmıyorlar. Çok kötü bir koku var içeride. 17 köpek vardı biri daha dün parçalandı, 16 köpek kaldı." dedi.

    Antalya da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi #2

    Telefonda gerginlik yaşadılar

    Berrin Özkan ise E.K.'nin duyarsız tavırlar takındığını, zaman zaman eve gelmediğini öne sürerek, telefonuyla kadını aradı. İkili arasında zaman zaman gergin geçen konuşmada E.K., "Bekleyin eve geliyorum yarım saate kadar." dedi.

    Geçen sürede E.K. gelmedi, hayvanseverlerin ihbarıyla adrese sevk edilen polis ekipleri, şikayetleri dinledi.

    Antalya da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi #3

    "Az bir mamayla o kadar köpek doyar mı?"

    Halı yıkarken köpeklerin birbirlerine saldırdığını gördüğünü anlatan E.K.'nin komşusu Fatma Şener, "Biri ölmüş, diğer köpekler de onu yiyordu. Geçen hafta da ölen bir köpeği yine yedi diğerleri. Biri de yaralanınca hastaneye götürmüşler. Az bir mamayla o kadar köpek doyar mı? Besleyecekse bir tane beslesin." dedi.

    Hayvanseverler, hayvanlar evden çıkarılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

    Antalya da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi #4

    Antalya da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi #5

    Antalya da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi #6

    Antalya da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi #7

    Antalya da mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi #8


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