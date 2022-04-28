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- Antalya'da odun için tartıştığı komşusunu öldürdü
Antalya'da odun için tartıştığı komşusunu öldürdü
- 28.04.2022 - 10:14
- Güncelleme : 28.04.2022 - 10:51
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki zihinsel engelli Şevket S., komşusu Ömer Arıcı ile tartışma yaşadı.
Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'ndeki evinin bahçesinden odun alındığını söyleyerek tartışmayı kavgaya dönüştüren Şevket S., yanındaki bıçakla Ömer Arıcı'yı koltuk altından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ömer Arıcı, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Arıcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Antalya'da odun için tartıştığı komşusunu öldürdü VİDEO
Engelli raporu bulunuyor
Olay sonrası evine giden Şevket S., polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Şevket S.'nin, cinayetin sebebini soran polislere, bahçeden odun almak için tartıştıklarını söylediği belirtildi. Şüpheli Şevket S.'nin zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.