Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da odun için tartıştığı komşusunu öldürdü

Antalya'da odun için tartıştığı komşusunu öldürdü

Bahçesinden izinsiz odun alındığını öne süren fiziksel ve zihinsel engelli adam, komşunu bıçaklayarak ölümüne neden oldu.