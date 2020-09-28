Dolar
7.8175
2.0801%
Euro
9.1239
2.4328%
Altın
1865.69
0.2116%
Borsa
1121.36
-0.2499%
G. Altın
467.657
1.9987%
Bitcoin
85242.89
3.6146%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Antalya'da orman yangını söndürülürken ceset bulundu

    Yapılan incelemede üzerinde kimlik belgesi çıkmayan cansız bedenin ayak bölümünün yanık olduğu belirlenirken, vücudunun üst bölgesinde ise darp ve kan izleri tespit edildi.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 14:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da orman yangını söndürülürken ceset bulundu

    Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'nde saat 06.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra ormanlık alanda vücudunun yarısı yanmış erkek cesedi buldu. İtfaiyenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    AYAKLARI YAKILAN CESETTE KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

    Yapılan incelemede üzerinde kimlik belgesi çıkmayan cesedin, 1.70 boylarında ve sarışın bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

    Cansız bedenin ayak bölümünün yanık olduğu kaydedilirken, vücudunun üst bölgesinde ise darp ve kan izleri tespit edildi.

    Antalya da orman yangını söndürülürken ceset bulundu #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir