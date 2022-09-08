Pansiyonda konaklayan otizmli genç, balkondan marketin içine düştü. Gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Arapsuyu Mahallesi’ndeki bir otizmli bir genç, Esen Peksoy ve çocuklarının işlettiği marketin içine düştü.

Kimse ne olduğunu anlayamadan gencin yardımına koştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç, hastaneye kaldırıldı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mandal almak isterken düştü

İHA’nın haberine göre; gencin Antalya’ya ailesiyle Erzurum’dan tatile geldiği ve konakladığı pansiyonun birinci katında mandalı almak isterken düştüğü öğrenildi.

Gencin babası, "Oğlum sırtının üzerine düşmüş. Otizm rahatsızlığı vardı. Şanslıyız, daha kötüsü de olabilirdi." dedi.

Market sahibi Esin Peksoy ise olayda üzücü bir durum yaşanmamasına sevindiklerini kaydetti.

Antalya’da otizmli genç pansiyondan marketin içine düştü VİDEO

“Videoyu attılar, görüntüyü izleyince şok oldum”

Marketten ayrıldıktan sonra telefonunun çaldığını dile getiren Esin Peksoy, “Çatıdan biri düştü diye aradılar. Videoyu attılar, görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim, gence bir şey olmamış, Allah korumuş. Ben çıkmışım marketten, olay gerçekleşmiş. Neyse ki olumsuz bir şey değil ama keşke bu da olmasaydı. Çatımız tamir edilir, önemli olan cana bir şey olmasın.” diye konuştu.