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    Antalya’da otomobil, aşırı hız yapan kamyonla çarpıştı

    Karşıdan hızla gelen kamyon ile çarpışan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon şoförü, serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 13:51
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    Antalya’da otomobil, aşırı hız yapan kamyonla çarpıştı

    Antalya’nın Alanya ilçesinin Payallar Mahallesi'nde, Ş.G. (21) idaresindeki otomobil, aşırı hız yaptı.

    Kontrolü kaybeden sürücü, karşı yönden gelen Y.U.'nun (35) kullandığı kamyonla çarpıştı.

    Çarpmanın etkisi ile otomobil savruldu.

    Bölgeye ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    AĞIR YARALANDI

    Otomobil, çarpmanın şiddeti ile kullanılamaz hale geldi.

    Sürücü Ş.G. ve yanındaki bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    SOLA DÖNÜŞ YAPMAYA ÇALIŞTI

    Gözaltına alınan kamyon şoförü Y.U., karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ş.G.’nin hızla, karşı yönden gelen ve sola dönüş yapmaya çalışan kamyona çarptığı görüldü.

    Antalya’da otomobil, aşırı hız yapan kamyonla çarpıştı #1

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