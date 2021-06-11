Antalya’da otomobil, aşırı hız yapan kamyonla çarpıştı

Karşıdan hızla gelen kamyon ile çarpışan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon şoförü, serbest bırakıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinin Payallar Mahallesi'nde, Ş.G. (21) idaresindeki otomobil, aşırı hız yaptı.

Kontrolü kaybeden sürücü, karşı yönden gelen Y.U.'nun (35) kullandığı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil savruldu.

Bölgeye ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Otomobil, çarpmanın şiddeti ile kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Ş.G. ve yanındaki bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SOLA DÖNÜŞ YAPMAYA ÇALIŞTI

Gözaltına alınan kamyon şoförü Y.U., karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ş.G.’nin hızla, karşı yönden gelen ve sola dönüş yapmaya çalışan kamyona çarptığı görüldü.